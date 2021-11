Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Les monstres et nous sur Auvio

Nous sommes dans le courant des années 1570.

Dans un ouvrage intitulé « Des monstres, des prodiges, des voyages », le chirurgien et anatomiste français Ambroise Paré rapporte :

« L'an 1517, en la paroisse de Bois-le-Roy, dans la forêt de Biere, sur le chemin de Fontainebleau, naquit un enfant ayant la face d'une grenouille, qui a été vu et visité par maître Jean Bellanger, chirurgien en la suite de l'Artillerie du Roi, en présence de messieurs de la justice de l'Harmois, à savoir l'honorable homme Jacques Bribon, procureur du Roi dudit lieu, et Etienne Lardot, bourgeois de Melun et Jean de Vircy, notaire royal à Melun et autres : le père s'appelle Esme Petit et la mère Magdaleine Sarboucat.

Ledit Bellanger, homme de bon esprit désirant savoir la cause de ce monstre, s'enquit au père d'où cela pouvait procéder : lui dit qu'il estimait que sa femme ayant la fièvre, une de ses voisines lui conseilla, pour guérir cette fièvre, qu'elle prit une grenouille vive dans sa main, et qu'elle la tînt jusqu'à ce que ladite grenouille fût morte.

La nuit, elle s'en alla coucher avec son mari, ayant toujours ladite grenouille en la main, son mari et elle s'embrassèrent, et conçurent, et, par la vertu imaginative, ce monstre avait été ainsi produit. »

Quatre siècle plus tard, en 1962, dans son texte « La monstruosité et le monstrueux », le philosophe des sciences Georges Canguilhem, écrira :

« Au XIXe siècle, le fou est dans l'asile où il sert à enseigner la raison, et le monstre est dans le bocal de l'embryologiste où il sert à enseigner la norme ».

Quel regard a-t-on porté, à travers les siècles, sur les malformations congénitales, sur celles et ceux que l'on appelé.e.s les « monstres » ?

Et ces monstres, que nous disent-ils de nous ?



Invités : Nathalie Vanmuylder, présidente honoraire de la Société royale belge d'Anthropologie et de Préhistoire, maître-assistante au sein du département biomédical de la Haute École Francisco Ferrer de la Ville de Bruxelles, assistante-chargée d'exercices à la Faculté de Médecine de l'ULB.

Et Stéphane Louryan, dirige le Laboratoire d'Anatomie, Biomécanique et Organogenèse de la Faculté de Médecine de l'Université libre de Bruxelles où il y enseigne l'anatomie humaine et l'embryologie, membre de l'Académie royale de Médecine de Belgique.

Autrice et auteur de « Les monstres - De la mythologie à la biologie du développement (pour une vision scientifique et humaniste de la différence) » éd. Académie royale de Belgique.



14 heures : Bière à manger, bière à boire: l'histoire de la cuisine à la bière



L'Europe est une terre de brasseurs: il semblerait donc logique que sa cuisine soit imprégnée du parfum de la bière. Mais l'Histoire n'est jamais aussi simple ! Même fille du pain, la bière est longtemps restée un produit à boire plutôt qu'à cuisiner, et son ascension vers le noble arsenal du cuisinier ne s'est pas faite sans peine... Cindya Izzarelli cuisine l'historien de la gastronomie Pierre Leclercq au sujet de ce versant doux-amer de la boisson préférée des Belges (et des Allemands, et des Anglais...)

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire