Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Les favoris des rois et reines : un pouvoir réel ? sur Auvio

Nous sommes le 12 septembre 1642, à Lyon, sur la place des Terreaux. C'est ce jour-là que Henri Coëffier de Ruzé d'Effiat, marquis de Cinq-Mars, âge de vingt-deux ans , est exécuté. Convaincu de crime de lèse-majesté, il été condamné, à l'unanimité, à avoir la tête tranchée. On dit que le bourreau officiel ayant été empêché, son remplaçant, inexpérimenté, transforma la décapitation en une véritable boucherie. Le jeune marquis, selon les résultats d'une instruction, avait pris part à une conjuration contre Louis XIII. Une conjuration qui comptait des personnages aussi important que Gaston d'Orléans, frère du roi, et le duc de Bouillon. Cinq-Mars était le favori de Louis, la grâce royale ne fut pas sollicitée. Quels ont été les pouvoirs réels des favoris qui, à l'instar de l'infortuné Cinq-Mars, ont partagés l'intimité des princes ? Menchikov, proche de Pierre le Grand, Potemkine intime de Catherine II de Russie, Leicester et Essex favoris d'Elisabeth Ière d'Angleterre et quelques autres... Partons sur les traces de ceux qui, bien souvent, se sont élevés au-dessus des ministres ...

Invité: Jean-François Solnon, professeur émérite d'histoire moderne à l'Université de Besançon et auteur de « Histoire des favoris » aux éditions Perrin.

14 heures : Sur les traces de Harry Houdini 4/4

La magicien Harry Houdini, né en 1874 et mort en 1926, reste un personnage de légende plus de 95 ans après sa mort.

Considéré comme le roi de l'évasion, il a forgé sa légende à travers des évènements sensationnels qui ont déplacé des foules et fait couleur beaucoup d'encre dans les journaux du monde entier. D'où vient cet homme qui a réussi à s'évader de nombreuses cellules de prison, qu'on a jeté enchaîné dans des fleuves et en est ressorti indemne, qu'on a plongé tête en bas dans des cellules de verres remplie d'eau avec jambes et bras entravés par des chaines...

Comment en est il arrivé à mener une guerre aux médiums qui prétendaient entrer en communication avec les morts ?

Quels mystères entourent sa mort et le code convenu avec son épouse pour éprouver le spiritisme ?



Régine Dubois vous raconte l'histoire de ce personnage exceptionnel à travers une série en 4 épisodes diffusée tout au long de cette semaine (lundi à jeudi)

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire