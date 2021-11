Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Sousa Mendes, le consul qui sauva trente mille personnes sur Auvio

Nous sommes le 16 juin 1940, à Bordeaux. Depuis plusieurs jours, Aristides de Sousa Mendes, consul du Portugal, est reclus dans sa chambre, il n'adresse la parole à personne. Ses proches, bien sûr, s'inquiètent et s'interrogent. Et puis, racontera plus tard son fils Pedro, « il s'est levé comme rasséréné et plein d'une immense énergie. Il a ouvert la porte de la chancellerie, et a dit, à haute voix : ``Désormais, je donnerai des visas à tout le monde, il n'y a plus de nationalité, de race, de religion." » Commence alors, ce que l'historien israélien, Yehuda Bauer, appelle « la plus grande action de sauvetage menée par une seule personne pendant l'Holocauste " : Trente mille personnes vont, en effet, pouvoir échapper à la barbarie nazie, grâce à Aristides de Sousa Mendes.

Invité : JOAO CORREA, réalisateur du film « Le consul de Bordeaux » et auteur de « Sousa Mendes, le consul de Bordeaux », éd. L'Harmattan.



14 heures : Sur les traces de Harry Houdini 3/4



La magicien Harry Houdini, né en 1874 et mort en 1926, reste un personnage de légende plus de 95 ans après sa mort.

Considéré comme le roi de l'évasion, il a forgé sa légende à travers des évènements sensationnels qui ont déplacé des foules et fait couleur beaucoup d'encre dans les journaux du monde entier. D'où vient cet homme qui a réussi à s'évader de nombreuses cellules de prison, qu'on a jeté enchaîné dans des fleuves et en est ressorti indemne, qu'on a plongé tête en bas dans des cellules de verres remplie d'eau avec jambes et bras entravés par des chaines...

Comment en est il arrivé à mener une guerre aux médiums qui prétendaient entrer en communication avec les morts ?

Quels mystères entourent sa mort et le code convenu avec son épouse pour éprouver le spiritisme ?

Régine Dubois vous raconte l'histoire de ce personnage exceptionnel à travers une série en 4 épisodes diffusée tout au long de cette semaine (lundi à jeudi)

