Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Jean sans Terre, le mail aimé sur Auvio

Nous sommes au tout début du XIIIe siècle. Dans la nuit du 18 au 19 octobre 1216, non loin du château de Newark, dans l'Est de l'Angleterre. Le roi Jean est mort. Dans son poème, intitulé La Philippide, le prêtre et chroniqueur Guillaume le Breton écrira :

« Le roi Jean, à la suite de tous les crimes qu'il avait commis lui-même , perdit son royaume et la vie. Il fut chassé loin de sa patrie, au-delà du fleuve Humber, condamné par un juste jugement du clergé et du peuple, car il avait été la cause de son propre père, traître envers son frère, meurtrier envers son neveu, qui avait plus de titre que lui à hériter du royaume (...)

Ainsi privé des honneurs de la royauté, et selon le pronostic même de son surnom, entièrement dépouillé de terre, Jean cessa enfin de se montrer malfaisant, et la mort mit un terme à ses méchantes actions ». Les siècles, par la suite ont continuer d'accuser ce roi mal aimé qui disparait d'être l'un des pires tyrans du Moyen Âge. Mais qui était, réellement, Jean sans Terre ?

Invitée : Frédérique Lachaud, professeur d'histoire médiévale à la Sorbonne Université Lettres.

Auteure de « Jean sans Terre » aux éditions Perrin.



14 heures : Sur les traces de Harry Houdini 2/4

La magicien Harry Houdini, né en 1874 et mort en 1926, reste un personnage de légende plus de 95 ans après sa mort.

Considéré comme le roi de l'évasion, il a forgé sa légende à travers des évènements sensationnels qui ont déplacé des foules et fait couleur beaucoup d'encre dans les journaux du monde entier. D'où vient cet homme qui a réussi à s'évader de nombreuses cellules de prison, qu'on a jeté enchaîné dans des fleuves et en est ressorti indemne, qu'on a plongé tête en bas dans des cellules de verres remplie d'eau avec jambes et bras entravés par des chaines...

Comment en est il arrivé à mener une guerre aux médiums qui prétendaient entrer en communication avec les morts ?

Quels mystères entourent sa mort et le code convenu avec son épouse pour éprouver le spiritisme ?

Régine Dubois vous raconte l'histoire de ce personnage exceptionnel à travers une série en 4 épisodes

