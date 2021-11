Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Les sexualités de la renaissance aux Lumières sur Auvio

Nous sommes en 1573.Année de l'édition d'un ouvrage signé Ambroise Paré, intitulé « De la génération de l'homme ». Celui que l'on considère traditionnellement comme le père de la chirurgie moderne y écrit à propos du plaisir sexuel et de ses préliminaires : « L'homme étant couché avec sa compagne et épouse, la doit mignarder, chatouiller, caresser et émouvoir, s'il trouvait qu'elle fut dure à l'éperon. Et le cultivateur n'entrera dans le champ de nature humaine à l'étourdie, sans que premièrement n'ait fait ses approches, qui se feront en la baisant, en lui parlant du jeu des dames rabattues : aussi en maniant se parties génitales et petits mamelons afin qu'elle soit aiguillonnée et titillée, tant qu'elle soit éprise des désirs du mâles (qui est lorsque sa matrice lui frétille) afin qu'elle prenne volonté et appétit d'habiter et faire une petite créature de Dieu, et que les deux semences se puissent rencontrer ensemble. » Une histoire des sexualités, de la Renaissance aux Lumières, c'est la leçon du jour...

Invitée : Sylvie Steinberg, directrice d'études à l'EHESS (École des hautes études en sciences sociales, Paris) et a dirigé l'ouvrage « Une histoire des sexualités » aux éditions PUF.

La magicien Harry Houdini, né en 1874 et mort en 1926, reste un personnage de légende plus de 95 ans après sa mort.

Considéré comme le roi de l'évasion, il a forgé sa légende à travers des évènements sensationnels qui ont déplacé des foules et fait couleur beaucoup d'encre dans les journaux du monde entier. D'où vient cet homme qui a réussi à s'évader de nombreuses cellules de prison, qu'on a jeté enchaîné dans des fleuves et en est ressorti indemne, qu'on a plongé tête en bas dans des cellules de verres remplie d'eau avec jambes et bras entravés par des chaines...

Comment en est il arrivé à mener une guerre aux médiums qui prétendaient entrer en communication avec les morts ?

Quels mystères entourent sa mort et le code convenu avec son épouse pour éprouver le spiritisme ?

