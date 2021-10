Un Jour dans l'Histoire : Marie De Magdala, L'apôtre préféré du Christ sur Auvio

Dans l'histoire du christianisme, elle est un personnage aussi essentiel que contesté. Pour certains, elle aurait été l'apôtre préférée de Jésus, alors que d'autres l'ont décrite comme une pécheresse repentie. Après avoir été un objet de jalousie, elle sera dénigrée par les pères de l'Eglise qui se seraient méfié de son influence et de sa liberté. A-t-elle été l'amante, la compagne de Jésus ou une simple disciple ? A travers elle, c'est l'histoire des femmes aux premiers siècles de notre ère qui se dévoile. Qui était Marie Madeleine, Marie de Magdala ?

Invité : Patrick Banon, historien, spécialiste en sciences des religions et systèmes de pensée. Auteur de « Marie de Magdala, l'apôtre préférée de Jésus » aux éditions Michel Laffon



14 heures : Sainte-Sophie à Istanbul

Sainte-Sophie, chef-d'œuvre de l'architecture byzantine, a été tour à tour une basilique chrétienne, une mosquée et un musée. Depuis juillet 2020, Sainte-Sophie est redevenue une mosquée. Pour parler de l'histoire de ce monument, Johanne Dussez notre partenaire de La Première en Suisse romande s'entretient avec Frédéric Hitzel, docteur en histoire et spécialiste de l'art ottoman.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire