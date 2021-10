Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Voyageurs du Moyen-Age sur Auvio

Nous sommes en 955, en Moselle, non loin de Metz. L'abbé Jean de Gorze accepte de remplir une mission diplomatique pour le compte de l'empereur Otton Ier, fondateur du Saint-Empire romain germanique. Il s'agit de porter une lettre au calife de Cordoue dans laquelle le souverain demande l'arrêt des attaques de piraterie dans la région du Fraxinet, à l'époque un comptoir sarrasin dans le golfe de Saint-Tropez.

L'abbé, accompagné d'un marchand de Verdun, descend le Rhône, passe par Langres, Beaune et Lyon, atteint Saragosse puis Cordoue où il est reçu avec fastes.

Mais, il est fait prisonnier.

La suite de son sort nous est inconnue...

Qu'ils soient en mission diplomatique ou à la recherche d'un travail, en quête de marchandises ou sur le chemin de la guerre ou bien encore en pèlerinage, les hommes et les femmes du Moyen Âge voyagent.

De quelles manières et sous quelles conditions ?

Qu'en est-il de leur liberté de mouvement et de leur sécurité ?

Invitée : Aurélie Stuckens, collaboratrice scientifique à la Maison du Patrimoine médiéval mosan.



14 heures : Aretha Franklin, quand la dame se lâche.

Chanteuse de génie de gospel, de jazz, de funk et de rhythm and blues; pianiste hors pair, c'est l'une des chanteuses les plus influentes du 20ème siècle. Car Lady soul Aretha Franklin, au delà de ses 75 millions de disque écoulés, incarne plusieurs combats : celui des femmes et celui de la communauté afro-américaine.

Invité: David Mennessier de point Culture

Réalisation: Bao-Anh Dinh

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire