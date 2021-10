Chanteuse de génie de gospel, de jazz, de funk et de rhythm and blues; pianiste hors pair, c'est l'une des chanteuses les plus influentes du 20ème siècle. Car Lady soul Aretha Franklin, au delà de ses 75 millions de disque écoulés, incarne plusieurs combats : celui des femmes et celui de la communauté afro-américaine.

Invité: David Mennessier de point Culture

Réalisation: Bao-Anh Dinh