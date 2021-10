Un Jour dans l'Histoire : Le premier épisode de Goldorak sur Antenne 2 sur Auvio

Le premier épisode de Goldorak est diffusé à 18 heures dans l’émission Récré A2, et c’est un succès phénoménal. Avec les auteurs Xavier Dorison et Brice Cossu, qui revisitent l’univers du grand robot, dans un roman graphique sorti chez Kana, et Stéphane Collignon, maître assistant en théorie du cinéma d’animation à la Haute école Albert Jaquard, revenons sur cette création qui a changé la face du monde animé. Une séquence réalisée par Jean-Marc Panis