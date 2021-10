Invités : Anne-Claude Ambroise-Rendu, professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et Charles-François Mathis, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, autrice et auteur, avec Steve Hagimont et Alexis Vrignon de « Une histoire des luttes environnementales » aux éd. Textuel.