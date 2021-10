Un Jour dans l'Histoire : Ci-gît l'ironie voltairienne ... sur Auvio

Nous sommes le 9 juillet 1764.

Dans une lettre qu'il adresse à son ami, l'encyclopédiste, Étienne Noël D'Amilaville, Voltaire, qui se charge de rédiger, pour l'encyclopédie, l'article sur l'Histoire écrit :

« Je crois que la meilleure manière de tomber sur l'infâme, est de paraître n'avoir nulle envie de l'attaquer, de débrouiller, un peu, le chaos de l'Antiquité, de tâcher de jeter quelqu'intérêt, de répandre quelqu'agrément sur l'histoire ancienne, de faire voir combien on nous a trompés en tout, de montrer combien ce qu'on croit ancien est moderne, combien ce qu'on nous a donné pour respectable est ridicule, de laisser le lecteur tirer lui-même les conséquences (...).

Cette entreprise m'intéresse infiniment. »

Pour s'attaquer à ce qu'il nomme l'infâme, Voltaire utilisera l'ironie.

Mais qu'est-ce que l'ironie voltairienne et qu'en reste-t-il aujourd'hui ?

« Point d'injure ; beaucoup d'ironie et de gaieté, disait le philosophe des Lumières, les injures révoltent ; l'ironie fait rentrer les gens en eux-mêmes, la gaieté désarme. »

A l'heure où le rire et la satire comme armes contre la barbarie sont gravement menacés, où la liberté de blasphémer est remise en question, revenons à Voltaire et à son ironie...



Invitée : Valérie André, directrice de recherche FNRS, professeure et conseillère pour la recherche en sciences humaines à l'ULB, membre de l'Académie royale de Belgique.

Colloque international « Que reste-t-il aujourd'hui de l'ironie voltairienne ? », 8 et 9 novembre à l'Académie royale de Belgique.





14heures : Que savons-nous de la femme de la Préhistoire ?



La Préhistoire s'est longtemps écrite au masculin. La femme y est représentée comme une créature sans défense ou l'objet de toutes les tentations.

A la lumière des nouvelles disciplines et de l'évolution des technologies scientifiques, une nouvelle lecture de la préhistoire est en cours. Elle replace la femme, longtemps invisibilisée, au centre du récit.

A quoi ressemblait-elle? Quelle place occupait-elle dans le clan? Comment interagissait-elle avec ses semblables? Avec Yasmine Boudaka, on dresse aujourd'hui le portrait-robot de Lady Sapiens



Invité: Eric Pincas, journaliste, rédacteur en chef du Magazine Historia et co-scénariste du film Lady Sapeins

