Un Jour dans l'Histoire : Quatre portraits de femmes des années 60 sur Auvio

Nous allons découvrir Geneviève Tabouis qui a marqué l'histoire de la presse sur les ondes de Radio-Luxembourg, la comédienne Pauline Carton qui a tourné dans 250 films, des seconds rôles exclusivement, Rita Renoir une des pionnières du strip-tease en France et vedette du Crazy Horse et Josette Bruce, veuve de l'écrivain Jean Bruce qui avait créé le personnage de Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117.



On retrouve quatre portraits de femmes passionnantes très différentes à travers les archives de la Sonuma



14 heures : La tour Eiffel , star de cinéma



Surnommée "La grande dame" par son constructeur, la tour Eiffel est une habituée du cinéma ! On ne compte plus les films où elle apparaît, le dernier en date est le long métrage " Eiffel ".

L'occasion pour Johanne Dussez, notre partenaire à la Première à la radio Suisse Romande de parler du monument dans le cinéma et de revenir sur l'histoire de sa construction.

