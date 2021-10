Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Floreffe, une abbaye contre vents et marées sur Auvio

Nous sommes le 27 novembre 1121.

Parti par monts et par vaux à la recherche de reliques destinées à la dédicace des autels, Norbert, prêtre itinérant, fondateur de l'ordre des chanoines réguliers de Prémontré, fait étape à Namur.

Sur place, il est accueilli par le comte Godefroid et la comtesse Ermesinde qui décident de lui offrir une fondation richement dotée d'une église, de ses bois, ses vignobles et les chapelles avoisinantes, avec possibilité de lever l'impôt : Norbert reçoit en cadeau Floreffe.

C'est ainsi que commence une histoire qui va s'étendre sur neuf siècles et qui verra la deuxième abbaye de l'ordre des prémontrés devenir un puissant pôle économique, politique et culturel.

La Révolution française viendra donner un coup d'arrêt brutal à la florissante entreprise qui, au début du dix-neuvième, sera convertie en petit séminaire diocésain.

Mettons le cap sur l'un des fleurons du patrimoine wallon.



Invité: Jean-François Pacco, journaliste, coordinateur de l'ouvrage « Floreffe, neuf siècles d'histoire » Les éditions namuroises.



14 heures : L'histoire du cube de bouillon 2/2





« Au bœuf, au poulet, au mouton, à la crevette ou au safran : aux quatre coins du monde, le cube de bouillon se décline dans toutes les saveurs et s'écoule à des millions d'exemplaires. Dénominateur commun d'une cuisine industrielle riche en exhausteurs de goûts, aujourd'hui largement décriée, sa mauvaise réputation ferait presque oublier qu'à l'origine, le petit cube en or était le fruit d'un rêve: celui de nourrir le plus grand nombre à moindre frais...

En deux épisodes, Cindya Izzarelli remonte la piste du bouillon cube, de l'Afrique d'aujourd'hui à l'Allemagne du 19e siècle, en passant par l'Uruguay, Londres et Anvers.

Deuxième partie : 1900-2021 : Julius Maggi, inventeur du petit kub qui valait de l'or »

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire