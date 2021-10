Un Jour dans l'Histoire : Boticcelli , de la vanité de la beauté au mysticisme sur Auvio

Nous sommes le 7 février 1497, à Florence.

C'est jour de Mardi Gras.

Celui-ci restera fameux : le moine Savonarole a décidé d'élever un bûcher des Vanités.

Il envoie ses disciples, de jeunes garçons, collecter, de porte en porte, tous les objets liés à la corruption spirituelle : miroirs et cosmétiques, images licencieuses, livres non religieux, peintures de nus ...

Le bûcher est dressé Piazza della Signoria.

C'est ainsi que des chefs-d'œuvre de l'art florentin de la Renaissance disparaissent dans les flammes...

Parmi ces trésors se trouvent des peintures de Sandro Botticelli.

Fait extraordinaire, on dit que c'est l'artiste lui-même qui les a apportées, témoignant par ce geste son regret d'avoir sacrifié au goût du paganisme.

Sandro Botticelli, artiste majeur de la Renaissance, connaitra la gloire et le déclin et finira sa vie dans la solitude et la pauvreté.

Le 28 janvier 2021, cinq siècles après sa mort, était mis en vente à New York, l'un de ses tableaux de jeunesse, un jeune homme gracieux sur fond géométrique.

Au bout de 4 minutes, les enchères sont terminées : l'œuvre est adjugée un peu plus de 92 millions de dollars.

Mais ça, c'est une autre histoire qui n'a pas grand-chose à voir avec l'art.

L'art de Sandro Botticelli...



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.



14 heures : L'histoire du cube de bouillon 1/2



« Au bœuf, au poulet, au mouton, à la crevette ou au safran : aux quatre coins du monde, le cube de bouillon se décline dans toutes les saveurs et s'écoule à des millions d'exemplaires. Dénominateur commun d'une cuisine industrielle riche en exhausteurs de goûts, aujourd'hui largement décriée, sa mauvaise réputation ferait presque oublier qu'à l'origine, le petit cube en or était le fruit d'un rêve: celui de nourrir le plus grand nombre à moindre frais...

En deux épisodes, Cindya Izzarelli remonte la piste du bouillon cube, de l'Afrique d'aujourd'hui à l'Allemagne du 19e siècle, en passant par l'Uruguay, Londres et Anvers.

Première partie : 1840-1910 : de l'extrait de viande au cube OXO, Justus von Liebig, l'homme qui mettait les bœufs en bouteille. »

