Un Jour dans l'Histoire : L'histoire du LSD sur Auvio

Le 16 avril 1943, le chimiste suisse Albert Hofmann (37 ans), employé dans les laboratoires Sandoz à Bâle, s'injecte par mégarde un dérivé de l'acide lysergique dont il était en train d'étudier les propriétés stimulantes. Il éprouve alors des sensations euphorisantes et des hallucinations...

Revenons sur l'histoire du LSD.

Invité : Olivier Taymans, journaliste, membre de la Psychedelic Society Belgium.

Fait partie de celles et ceux qui jugent la loi de 1921 contre-productive et demandent sa réévaluation.

Coordinateur de la campagne "Unhappy Birthday".



14 heures : Le Bug de l'an 2000 2/2



Le 31 décembre 1999 approche. Le spectre du Bug de l'an 2000 plane au-dessus du changement de millénaire. La planète se prépare au pire. Malgré les multiples précautions prises pour éviter le désastre, les doutes subsistent. Les ordinateurs passeront-ils le cap sans défaillance ?



En Belgique, les pouvoirs publics se veulent rassurants. Tout a été prévu :

un Monsieur `Bug de l'an 2000' a été désigné pour veiller à la coordination et la préparation des actions anti-bug ; l'armée multiplie les exercices et se tient prête à toute éventualité ; quant à la RTBF, elle mobilise les grands moyens pour continuer à émettre, même en cas de catastrophe.



Alea jacta est. Il ne reste plus qu'à passer la nuit du réveillon...attendre et espérer !



Suite et fin du récit en deux parties consacré au Bug de l'An 2000, réalisé par Eric Loze avec le concours de la SONUMA

