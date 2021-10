Un Jour dans l'Histoire : Einstein politique et philosophe sur Auvio

Nous sommes en avril 1918.

Dans un discours qu'il prononce devant la Société de physique de Berlin, à l'occasion des 60 ans du physicien allemand, Max Planck, l'un des fondateurs de la mécanique quantique, Albert Einstein déclare :

« L'homme essaie de se faire, de la façon qui lui convient le mieux, une image simplifiée et intelligible du monde ; il essaie donc, dans une certaine mesure, de remplacer par un cosmos à lui le monde de l'expérience, et de surmonter ainsi celui-ci.

Ce que font chacun à sa manière, le peintre, le poète, le philosophe dans ses spéculations, et le savant.

Chacun fait de la construction d'un tel univers l'axe de sa vie émotionnelle, et cherche à trouver par là la paix et la sécurité qu'il ne peut rencontrer dans le domaine par trop étroit et remuant de l'expérience personnelle (...)

Pour un physicien, la tâche la plus élevée consiste donc à rechercher ces lois élémentaires générales à partir desquelles on accède, par pure déduction, à une image du monde. »

Albert Einstein est l'un des plus grands savants du XXe siècle, il en a aussi traversé les grandes tragédies sans se départir de son idéal humaniste.

« Il faut partager son temps entre la politique et les équations », disait-il, et aussitôt ajoutait « mais pour moi, ce sont nos équations les plus importantes ».

Scientifique et politique, philosophe engagé, anticonformiste, lucide et courageux partons sur les traces d'Albert Einstein...





Invité : Pierre Marage, auteur de « Albert Einstein dixit - Entre sciences et engagements »

Conférence organisée par l'ULB : « Albert Einstein, entre science et engagements », le 21 octobre 2021 à 20h, Nivelles - Hôtel de Ville. »





14 heures : Le Bug de l'an 2000 ¿



Il nous a fait craindre le pire : accidents d'avion, centrales nucléaires à l'arrêt, réseau ferroviaire bloqué, hôpitaux sans électricité, réseau gsm paralysé, comptes bancaires inaccessibles et j'en passe...



Ce « Il » c'est le passage à l'an 2000. Le changement de millénaire aurait pu donner naissance à ce scénario catastrophe et bouleverser la planète entière... En cause : une obsolescence inscrite dans les processeurs des ordinateurs. Un défaut enfoui au cœur de leur mémoire vive. Une anomalie dénommée bug ou bogue de l'an 2000.



A l'aube de l'an 2000, l'électronique est déjà partout. Les ordinateurs jouent un rôle majeur dans la plupart des activités sur terre. Et si, à cause de ce fameux bug, ces formidables outils venaient à tomber en panne tous en même temps, le 1er janvier 2000 à minuit et une seconde ? On imagine le désastre... Cette éventualité est prise très au sérieux dans la deuxième moitié des années 90 : tout est mis en œuvre pour éviter le cataclysme.



Au fur et à mesure que la menace approche, la radio et la télévision s'emparent du sujet et le déclinent sous toutes ses formes. Les émissions, les débats se succèdent sur les antennes. Parviendra-t-on à franchir le cap de l'an 2000 sans encombre et sans dégâts ? Le troisième millénaire s'ouvrira-t-il sur un chaos indescriptible ?



A l'aide des archives de la Sonuma, revivons ce véritable feuilleton qui a tenu la population en haleine, en Belgique et partout ailleurs dans le monde. Un récit en deux parties réalisé par Eric Loze.

