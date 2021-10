Un Jour dans l'Histoire : Gisèle Freund , une figure de la photo sur Auvio

D'origine juive et membre d'un groupe communiste , Gisèle Freund doit fuir l'Allemagne en 1933 . Elle part étudier la sociologie à Francfort où elle rencontre Norbert Elias, qui lui propose d'écrire sa thèse sur La Photographie en France au XIXe siècle. C'est la toute première thèse sur la sociologie de l'image. Après avoir terminée ses études en 1936 à Paris, elle devient l'amie d'Adrienne Monnier et côtoie de nombreux écrivains qu'elle immortalise à travers des portraits devenus célèbres : Virginia Woolf, James Joyce, Colette, André Malraux sur un toit dans le vent, Henri Michaux, Michel Leiris, Marguerite Yourcenar, Jean Cocteau, Sartre, Simone de Beauvoir, Samuel Beckett. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle part pour l'Argentine où l'accueille Victoria Ocampo. En 1943 elle ramène de Patagonie et de Terre de feu des paysages puissants.

Elle rentre ensuite en France et travaille à partir de 1948 pour l'agence Magnum comme photojournaliste. En 1950, elle se trouve réfugiée en Uruguay, lors d'un départ forcé de l'Argentine.

Suspectée de communisme, elle est interdite de visa américain et est forcée de quitter Magnum. En 1991, elle est honorée par une grande rétrospective de son œuvre au Centre Georges-Pompidou. Elle a légué plus de 200 photographies de cette exposition à l'État français. Elle décède à Paris le 30 mars 2000, à l'âge de 91 ans. On la retrouve à travers les archives de la SONUMA .



14 heures : Le Christ rédempteur fête ses 90 ans



Depuis 1931, la statue emblématique du Christ rédempteur domine la ville de Rio de Janeiro.

Qui est à l'origine de cette œuvre ? Quelles sont les dernières restaurations et est-ce la plus grande statue du genre ?

Pour répondre à ces questions, Johanne Dussez notre partenaire à la Première à la radio Suisse Romande interroge Adon Peres, historien de l'art.

