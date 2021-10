Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : John Locke : visionnaire sur Auvio

Nous sommes en 1689, à Londres.

C'est chez Thomas Basset qu'est publié « L'Essai sur l'entendement humain » (en anglais : An Essay Concerning Human Understanding).

Cet ouvrage signé John Locke, qui traite des fondements de la connaissance, rencontre un succès immédiat : en témoignent ses nombreuses rééditions dans les années qui suivent et sa traduction, en français, dès 1700.

Avec cet essai, le philosophe anglais souhaite, comme il le décrit, « examiner les différentes facultés de connaître qui se rencontrent dans l'homme » de façon à pouvoir marquer « les bornes de la certitude de nos connaissances, et les fondements des opinions qu'on voit régner parmi les hommes ».

La théorie de Locke se construit autour de l'idée que c'est l'expérience qui est à l'origine de la connaissance.

Un siècle avant la Révolution française, le penseur se fait le défenseur acharné de la liberté politique et économique et de la légitimité des peuples à prendre en main leur destin.

Précurseur de l'idéal des Lumières, il prône la séparation des pouvoirs et la neutralité de l'Etat.

« Essai sur la tolérance », « Le Christianisme raisonnable », deux « Traités du gouvernement civil », « Pensées sur l'éducation » sont quelques-uns des autres titres qui peuvent encore nous éclairer, aujourd'hui.

Retour sur le parcours et la pensée d'un visionnaire ( ?) ...



Invité : Vincent Genin, docteur en histoire, chercheur à la KUL et à l'Ecole pratique des Hautes études de Paris.





14 heures : L'histoire de Louis Renault



Aujourd'hui, Renault c'est un losange, un emblème, une marque. Mais que reste-t-il Louis ? Comment pouvons-nous présenter Louis Renault, le fondateur de la marque automobile ? Comme un mécanicien doué, un homme d'affaires redoutable, un chef d'entreprise qui savait ce qu'il voulait ou un collaborateur ? S'intéresser à l'histoire de Louis Renault, c'est s'intéresser à l'histoire du 20e siècle avec ses moments flamboyants et ses zones d'ombres. De son atelier dans son jardin à l'usine de l'île Seguin en bord de Seine, l'histoire de Renault c'est une course automobile. Le compteur s'affole, les vitesses craquent et les pneus crissent. Le chemin parcouru n'est pas une longue ligne droite tranquille. Il est tortueux, plein de virages. Parfois, ils sont bien négociés, parfois son pilote est allé dans le décor.

Mais le plus important reste la course... une course au progrès !



Nicolas Buytaers nous raconte l'histoire de Louis Renault avec son invité Antoine Lapasset, scénariste de la BD « Renault, les mains noires » (aux éditions Le Lombard) !

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire