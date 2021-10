Avec Louise Moaty, Raphael Meltz et Simon Roussin, auteurs d’un roman graphique retraçant scrupuleusement la dangereuse aventure des celles et ceux qui ont dit non à l’envahisseur et à ses idées, revenons sur les mois tumultueux du réseau du Musée de l’Homme. Une séquence réalisée par Jean-Marc Panis