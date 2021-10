Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : La conservation de l'environnement et de la faune au Congo belge : Une fausse protection ? sur Auvio

Nous sommes le 19 mai 1900, à Londres.

C'est là que les puissances européennes possédant des colonies en Afrique se sont réunies et signent la Convention sur la préservation des animaux sauvages, des oiseaux et des poissons en Afrique.

C'est la première initiative de protection de la nature et des ressources naturelles du continent africain.

Cette Convention vise à prévenir le massacre incontrôlé d'animaux vivant à l'état sauvage et à assurer la conservation de certaines espèces.

Elle n'est jamais entrée en vigueur car la plupart de ses signataires ne l'ont pas ratifiée.

Quelques temps plus tard, le juriste français, Paul Fauchille, écrira :

«?Les animaux n'ont pas encore obtenu des hommes qu'ils leur reconnaissent pour eux-mêmes le droit à la vie, ce n'est pas seulement l'intérêt de l'homme qui a dominé celui de l'animal, c'est encore l'intérêt du blanc, de l'Européen. ?»

Comment, pour leur part, les autorités coloniales léopoldiennes puis belges se sont-elles emparé des ressources environnementales du Congo et les ont-elles gérées??

Avec quels effets sociaux et environnementaux??

Comment ont-elles réagi à la diminution des ressources, à la disparition de certaines espèces animales comme les éléphants ?



Invitée : Violette Pouillard, chargée de recherches au FWO, Université de Gand, et au FNRS, ULB.

Conférence ce jeudi 14/10 aux Palais des Académies à Bruxelles : « Histoire sociale et animale de la conservation de la faune (XIXe à nos jours).



14 heures : Le musée de l'Homme 2/2



Avant même de devenir le centre névralgique d'un des premiers réseaux de résistance, le Musée de l'Homme, dont le but était de montrer à toutes et tous l'humanité dans sa grande et belle diversité, avait tout pour agacer nazis et fascistes. Il ouvrira ses portes le premier jour de l'été 1938.

Avec Louise Moaty, Raphael Meltz et Simon Roussin, auteurs d'un roman graphique retraçant scrupuleusement la dangereuse aventure des celles et ceux qui ont dit non à l'envahisseur et à ses idées, revenons sur les mois tumultueux du réseau du Musée de l'Homme.



Une séquence réalisée par Jean-Marc Panis

