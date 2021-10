Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : La Police dans l'espace belge sous la révolution et l'empire sur Auvio

Nous sommes en 1820.

A la suite de l'assassinat, le 13 février, du duc de Berry, poignardé, à Paris, à la sortie de l'Opéra, par un ouvrier bonapartiste, Louis Pierre Louvel, qui voulait « détruire la souche des Bourbons, l'ancien commissaire général de police à Anvers dénonce, dans un mémoire d'une trentaine de pages, ce qu'il considère comme les dérives et les manquements de l'institution qu'il a servie quelques années auparavant.

Il écrit :

« La police n'est vraiment utile que comme moyen de répression.

Pour remplir son objet, il faut qu'elle soit continuellement présente à la pensée des méchants ; sache entretenir dans leur le trouble et l'inquiétude ; les assiéger de terreurs vraies ou fausses ; se multiplier dans leur imagination à force d'épouvantails et de fantômes.

Peu importe ensuit que sa main se trouve toujours prête à les saisir et à les prendre sur le fait .

Ayez la réputation d'être partout, et celui qui médite le crime vous croira près de lui.

Une police connue par ces sortes d'actions d'éclats qui imposent à la multitude, pourrait demeurer endormie pendant six mois, sans que l'ordre public en souffrît d'une manière notable ; son ombre veillerait pour elle.

Sa principale force est dans l'illusion ; et c'est cette illusion qu'il importe d'entretenir dans les esprits (...)

Si à la place (...) vous mettez une police qui ne sache faire que des recherches lucratives et courir après les amendes, vous pouvez être sûr qu'elle ne fera peur qu'aux marchands étalagistes, aux cochers de place et aux porteurs d'eau... »



14 heures : Le musée de l'Homme



Avant même de devenir le centre névralgique d'un des premiers réseaux de résistance, le Musée de l'Homme, dont le but était de montrer à toutes et tous l'humanité dans sa grande et belle diversité, avait tout pour agacer nazis et fascistes. Il ouvrira ses portes le premier jour de l'été 1938.

