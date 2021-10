Un Jour dans l'Histoire : Erasme, un humaniste à Anderlecht sur Auvio

Nous sommes en mai 1521.

Alors qu'il déjà dépassé la cinquantaine, qu'il a beaucoup voyagé, d'Oxford à Naples, de Bologne à Cologne en passant par Bâle, Desiderius Erasmus de Rotterdam , arrivant de Louvain, se rend chez son ami Wichmans, à Anderlecht, où l'on compte, à l'époque, moins de trois cents âmes.

L'air de la campagne devrait lui faire du bien car il souffre de fièvres persistantes.

Il faut dire que le climat politique et religieux n'arrange pas les choses : l'année précédente, Luther a été excommunié et les soutiens du réformateur sont pourchassés.

Même s'il a toujours déclaré vouloir rester catholique, Erasme peut être soupçonné de sympathie pour les idées nouvelles.

Il a donc préféré s'éloigner des lieux de débats que sont les universités, d'autant que ses protecteurs se font discrets.

Ce qu'il ne l'empêche pas de suivre de près la publication de ses livres et manuscrits et aussi de sillonner, à cheval, le sud des Pays-Bas : Bruges, Malines et bien sûr Bruxelles, où il se rend presque chaque jour en sa qualité de conseiller de Charles Quint.

Mais c'est pour des raisons de sécurité personnelle que, cinq mois plus tard, en octobre, il quitte Anderlecht pour Bâle où il mourra dans la nuit du 11 au 12 juillet 1536.

Revenons sur ce séjour d'Erasme à Anderlecht et sur les grandes lignes de sa pensée humaniste, peut-être en retiendrons-nous deux ou trois choses utiles pour affronter le chaos de notre monde actuel, qui sait ?



Invités : Hélène Haug, attachée scientifique au musée de la Maison d'Érasme à Anderlecht, et Jean-Claude Encalado, philosophe et psychanalyste, passionné d'Érasme.

Cycle de rencontres: les Mercredis d'Érasme pour les 500 ans de la visite d'Érasme à Bruxelles.



14 heures : « Vies et morts de John Lennon »



Nous recevons ce lundi Hugues Blineau, auteur du roman « Vies et morts de John Lennon » pour revenir sur cette fameuse journée du 08 décembre 1980, jour qui a vu l'ancien Beatles se faire assassiner devant chez lui par un fan déséquilibré. De la légendaire photo de John et Yoko, prise par Annie Liebovitz quelques heures avant le drame, aux souvenirs d'enfance des deux fils de John, Julian et Sean, c'est un récit tissé d'images, un récit rêveur, intime, doux, mélancolique, que nous propose Hugues Blineau. Un récit qui fait entendre les voix de ceux et celles qui ont aimé John Lennon : ses proches mais aussi de nombreux anonymes touché par la musique et la personnalité d'un des artistes les plus importants du 20ème siècle.



