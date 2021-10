Un Jour dans l'Histoire : Le calvaire hippie de Brigitte Axel sur Auvio

Fille de la romancière Sidonie Basil, Brigitte Axel est née à Bruxelles juste après la guerre, d'une famille aux origines multinationales.

Après des études classiques et aux Beaux-Arts en Belgique, elle entreprit une activité d'écriture, « scribouillant et tripatouillant la plume, les matériaux multiples et les pinceaux, dans le but vague de découvrir une réalité séduisante et personnelle ».

A travers une archive de la Sonuma dans années 70 , Brigitte Axel raconte sa rencontre, en Crète, avec un hippie puis son long périple jusqu'à Katmandou et son expérience avec diverses drogues. Témoignage complété par l'interview de sa mère, la romancière Sidonie Basile.



Le sanctuaire d'Artémis Amarysia à Amarynthos



L'existence d'un important lieu de culte consacré à la déesse Artémis figure dans plusieurs textes antiques.

Mais l'emplacement exact de ce sanctuaire a échappé à la perspicacité des archéologues pendant plus d'un siècle.

Pour parler de la découverte de ce site archéologique grec, Johanne Dussez notre partenaire à la Première radio Suisse Romande reçoit Sylvian Fachard, professeur d'archéologie à l'Université de Lausanne et directeur de l'école suisse d'archéologie en Grèce.

