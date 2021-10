Un Jour dans l'Histoire : Robert Dussart , militant communiste belge, défenseur des droits syndicaux sur Auvio

Nous sommes le 4 octobre 1961.

A la Une du Drapeau Rouge, le quotidien du Parti communiste de Belgique, on peut lire ceci :

« Un grand succès enregistré dans la défense des droits syndicaux : Robert Dussart acquitté ».

L'hiver précédent a eu lieu ce que l'on a appelé « la grève du siècle » déclenchée contre le programme d'austérité du gouvernement de Gaston Eyskens.

Une grève générale qui a duré six semaines et a paralysé principalement la Wallonie, la reprise du travail ayant été massive en Flandre après quelques jours.

Moteurs majeurs du mouvement : la métallurgie de Liège, le port d'Anvers et les ACEC, les Ateliers de constructions électriques de Charleroi.

C'est ici, au cœur de la grande usine carolorégienne, au sein du bassin industriel, que Robert Dussart, militant communiste et syndicaliste, va jouer un rôle de premier plan.

Son parcours se confond avec l'histoire des ACEC, avec l'évolution du mouvement communiste et avec les luttes ouvrières.

« J'ai appris de lui l'optimisme, sans négliger les aspects négatifs, écrira l'ex-prêtre ouvrier Raphaël Verhaeren , il m'a montré comment ceux qui affichent un pessimisme dominant n'entraînent pas. »

Il y a cent ans naissait Robert Dussart...





Invité : Adrian Thomas, historien spécialisé dans l'histoire syndicale et communiste de Belgique, auteur de « Robert Dussart, une histoire ouvrière des ACEC de Charleroi » ; éditions Aden.





14 heures : Sur les traces du spiritisme 4/4



Esprits frappeurs, tables qui tournent, objets qui se déplacent... le spiritisme a vu le jour en 1848 suite aux aventures de deux jeunes filles aux Etats-Unis, les sœurs Fox.

Très vite l'idée d'entrer en communication avec les morts fait des émules et de nombreux médiums se révèlent aux quatre coins du pays. Il faudra peu de temps avant que la mode traverse l'Atlantique pour se répandre dans les salons européens.

Régine Dubois vous raconte l'histoire du spiritisme en compagnie de Christian Chelman, conservateur du Surnatéum, musée d'histoire surnaturelle à Bruxelles.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire