Un Jour dans l'Histoire : Dada et les femmes sur Auvio

Nous sommes le 5 février 1916, à Zurich, au numéro 1 de la Spiegelstrasse, dans le quartier mal famé de la ville alémanique.

Je vous emmène à l'inauguration du « Cabaret Voltaire ».

Hugo Ball, homme de lettres allemand et sa compagne, la poétesse et danseuse Emmy Hennings, en ont annoncé l'ouverture dans la presse et inviter les « jeunes artistes et écrivains dans le but de créer un centre de divertissement artistique. »

Ce soir, la salle est comble.

Ball est au piano, Hennings chante en français et en danois, Tristan Tzara récite des poèmes en roumain dans un décor signé Marcel Janco et Hans Arp.

C'est fou, c'est provocant, c'est acoustiquement déstabilisant.

On assiste à l'éclosion du mouvement Dada.

Un mouvement artistique dont la véritable naissance est un manifeste publié en février 1915, à Berlin, par Hugo Ball et un autre littérateur allemand Richard Huelsenbeck.

Les deux hommes, qui se déclarent « négativistes », affirment :

« Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire dans le progrès.

Nous ne nous occupons, avec amusement, que de l'aujourd'hui.

Nous voulons être des mystiques du détail, des taraudeurs et des clairvoyants, des anti-conceptionnistes et des râleurs littéraires.

Nous voulons supprimer le désir pour toute forme de beauté, de culture, de poésie, pour tout raffinement intellectuel, toute forme de goût, socialisme, altruisme et synonymisme ».

Plongeons-nous avec eux dans le dadaisme et perdons nos repères...



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.

Expo : « Sophie Taeuber-Arp », Tate Modern, Londres jusqu'au 17 octobre

Ouvrage de références : Silvia Boadella, « Sophie Taeuber-Arp, a life through Art¿, éd.Skira.



14 heures : Sur les traces du spiritisme 3/4



Esprits frappeurs, tables qui tournent, objets qui se déplacent... le spiritisme a vu le jour en 1848 suite aux aventures de deux jeunes filles aux Etats-Unis, les sœurs Fox.

Très vite l'idée d'entrer en communication avec les morts fait des émules et de nombreux médiums se révèlent aux quatre coins du pays. Il faudra peu de temps avant que la mode traverse l'Atlantique pour se répandre dans les salons européens.



Régine Dubois vous raconte l'histoire du spiritisme en compagnie de Christian Chelman, conservateur du Surnatéum, musée d'histoire surnaturelle à Bruxelles.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire