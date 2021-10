Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : À la recherche de Céleste Albaret sur Auvio

Longtemps encore, le nom de Céleste Albaret sera associé à celui de Marcel Proust, qui la nommait "mon amie de toujours" et lui avait déclaré : "Sans vous, je ne pourrais plus écrire."

Entrée à son service en août 1914, elle y restera jusqu'au dernier souffle de l'écrivain. Si la légende dorée de "la servante au grand coeur" est bien connue, l'histoire de la véritable Céleste, muse et inspiratrice, demeurait inédite. Le hasard - ou est-ce la providence ? - a décidé de la rencontre improbable entre cette belle jeune femme tout juste arrivée de sa Lozère natale et "Monsieur Proust". Entre eux, le coup de foudre est immédiat, la fascination réciproque . Plus rien ne pourra les séparer : Céleste sera de tous ses jours et ses nuits, de tous ses secrets ou presque...

En 1922, la mort de Marcel la laisse comme apatride, étrangère parmi les siens, incapable de s'adapter à la vie ordinaire. Elle deviendra la témoignante, incarnation de l'écrivain dès les années 50 pour tous les aficionados.



Invitée : Laure Hillerin « À la recherche de Céleste Albaret » aux éditions Flammarion



14 heures : Sur les traces du spiritisme 2/4



Esprits frappeurs, tables qui tournent, objets qui se déplacent... le spiritisme a vu le jour en 1848 suite aux aventures de deux jeunes filles aux Etats-Unis, les sœurs Fox.

Très vite l'idée d'entrer en communication avec les morts fait des émules et de nombreux médiums se révèlent aux quatre coins du pays. Il faudra peu de temps avant que la mode traverse l'Atlantique pour se répandre dans les salons européens.

Régine Dubois vous raconte l'histoire du spiritisme en compagnie de Christian Chelman, conservateur du Surnatéum, musée d'histoire surnaturelle à Bruxelles.

