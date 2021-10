Un Jour dans l'Histoire : Matrimoine ou la femme invisible sur Auvio

Nous sommes en 1976, au cœur de la cité ardente.

Alors que s'achève l'Année internationale de la Femme, un jeune professeur nommé Etienne Hélin, écrit dans la « Revue du Vieux Liège » :

« ... jusqu'à présent l'histoire de la ville a été écrite comme si les Liégeoises y étaient une quantité négligeable.

Quel manuel raconte encore les tribulations de Julienne de Cornillon et d'Eve, la recluse de Saint-Martin, ces contestataires proclamées respectivement sainte et bienheureuse?

Qui explique le malaise social qui sous-tend la multiplication des béguinages?

Qui sait que Gertrude Counotte puis Elisabeth Bailly, loin de disserter sur le problème de l'enfance abandonnée, ont payé de leur personne et fondé des orphelinats?

Mais que pèsent ces remèdes isolés en face de la misère du plus grand nombre?

¿Liège, paradis des prêtres, purgatoire des hommes et enfer des femmes¿.

Le vieux dicton est confirmé par plusieurs récits de voyageurs étrangers qui s'indignent de voir les Liégeoises traitées comme des bêtes de somme¿.

Quelles traces, en effet, les femmes ont-elles laissées dans l'espace public, quelle place les hommes leur ont-ils réservée ?

De quelle manière le matrimoine témoigne-t-il au nom de celles qui ont contribué, aussi, à bâtir notre monde ?

Quel sont les rapports entre genre et narration de l'Histoire ?



Invité : Thomas Franck, chargé de recherche à MNEMA-Cité Miroir, à Liège.

A collaboré au numéro 2 des Cahiers du CPTM (Centre Pluridisciplinaire de la Transmission de la Mémoire) « Matrimoine - Quand des femmes occupent l'espace public ».



14 heures : Sur les traces du spiritisme 1/4



Esprits frappeurs, tables qui tournent, objets qui se déplacent... le spiritisme a vu le jour en 1848 suite aux aventures de deux jeunes filles aux Etats-Unis, les sœurs Fox.

Très vite l'idée d'entrer en communication avec les morts fait des émules et de nombreux médiums se révèlent aux quatre coins du pays. Il faudra peu de temps avant que la mode traverse l'Atlantique pour se répandre dans les salons européens.

Régine Dubois vous raconte l'histoire du spiritisme en compagnie de Christian Chelman, conservateur du Surnatéum, musée d'histoire surnaturelle à Bruxelles.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire