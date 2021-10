Un Jour dans l'Histoire : L'économie des Celtes avant Jules César sur Auvio

Nous sommes au deuxième siècle avant notre ère.

En compagnie des Celtes, avant la romanisation de nos régions.

La recherche a longtemps sous-estimé la complexité des innovations techniques et des mécanismes économiques développés par ces peuples.

Le système mis en place, dans lequel la monnaie occupe une place importante, va permettre la production, la circulation et la répartition de richesses sociales.

Mais aussi la création d'une classe de propriétaires terriens disposant d'importantes ressources financières qui vont chercher à imposer un partage du pouvoir

politique.



Invité : Jean-Marc Doyen, chercheur/directeur de recherche dans une unité de recherche du CNRS à l'Université de Lille 3 (laboratoire HALMA = Histoire, Archéologie, Littérature des Mondes Anciens), collaborateur scientifique au Centre de Recherche en Archéologie et Patrimoine de l'ULB.



14 heures : Sienne



Sienne, ville d'art et d'histoire perchée sur sa colline, a été conçue comme une œuvre d'art et a exercé une influence profonde sur l'architecture et l'urbanisme du Moyen Âge.

Pour parler de l'histoire de ce joyaux de la Toscane, Johanne Dussez, notre partenaire à la Première suisse Romande s'entretient avec Michele Tomasi, professeur ordinaire d'histoire de l'art médiéval et président de la section d'histoire de l'art à l'Université de Lausanne.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire