Un Jour dans l'Histoire : Benito Mussolini sur Auvio

Nous sommes le 4 juin 1919.

Dans un rapport de police destiné au président du Conseil italien, Vittorio Emanuele Orlando, à propos de celui qui, trois mois plus tôt, a fondé, à Milan, le mouvement politique, les « Faisceaux de combat », futur noyau de son Parti national fasciste, à propos de Benito Mussolini donc, on peut lire ceci :

« Il est très intelligent, circonspect, calculateur, indifférent à l'argent si ce n'est pour corrompre ; mais également sensuel, émotif, vindicatif, dévoré par l'ambition.

Il veut dominer, convaincu de représenter une force essentielle dans le destin de l'Italie, et n'acceptera jamais de jouer les seconds rôles. »

Plus tard, à l'issue d'un dîner d'Etat offert, au premier ministre grec, par le Duce, un témoin décrira la scène ainsi : »

« Mussolini rigide, distant, en face de lui, mangeait à peine et ne souriait jamais, ignorant les dames à sa droite ou à sa gauche.

L'impression était celle d'une timidité instinctive devant des circonstances inhabituelles.

Il regardait devant lui et ne savait pas où mettre ses mains.

Son manque de naturel était évident. »

Qui était Benito Mussolini ?

Un dictateur pacifique,

Un épurateur insensible mais conciliateur avec le Vatican ?

Un réformateur et conservateur ivre de conquêtes et avide de reconnaissance ?

Un démagogue populiste, le torse bombé, le menton en avant tel que figuré par Charlie Chaplin dans son film « Le dictateur » ?

Tentons de percer le mystère...



Invité : Maurizio Serra, auteur de «Le mystère Mussolini » aux éditions Perrin.



14 heures : La conquête du Mexique



Après un siège qui aura duré et affamé la population de Tenochtitlan, actuelle ville de Mexico, 13 aout 1521 , le conquistador Hernan Cortès et ses troupes prennent la ville et marquent la fin de l'Empire aztèque. Avec la professeure d'histoire de l'art et d'archéologie Sylvie Peperstraete, nous revenons cinq cents ans en arrière pour revivre ce basculement majeur de l'Histoire.



Une séquence réalisée par Jean-Marc Panis

