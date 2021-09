Un Jour dans l'Histoire - Invité : L’histoire de la maison d’édition Marabout sur Auvio

A l’évocation du nom « Marabout », ce sont les yeux d’au moins 2 générations de lecteurs qui s’illuminent. Avec Bob Morane, Sylvie l’hôtesse de l’air, Mr et Madame Flash et bien d’autres, l’entreprise verviétoise a peut-être été l’expérience éditoriale belge la plus importante de la deuxième moitié du 20ème siècle.

Retour sur 40 ans de créativité et d’audace qui ont permis la démocratisation de la lecture et du livre petit format.



Invité : Pascal Durand, auteur du « Histoire de l’édition du 15ème au 21ème siècle » paru aux éditions Nouvelles.



Une séquence réalisée par Yasmine Boudak