Un Jour dans l'Histoire - Invité : La vie érotique de l’Eglise sur Auvio

Nous sommes au milieu du dix-huitième siècle.

Dans un ouvrage intitulé « Mémoires tirés des archives de la police de Paris, pour servir à l’Histoire de la Morale et de la Police depuis Louis XIV jusqu’à nos jours », Jacques Peuchet, archiviste, rapporte les propos d’un lieutenant général.

On peut lire :

« Hier, dans un lupanar de la rue Jean-Pain-Mollet, on surprit six religieux, trois du couvent des Jacobins de la rue Saint-Honoré (…), deux cordeliers de la grande Observance (…), un carme de la rue Saint-Jacques (…), tous six nus comme des vers, la tête coiffée d’un bonnet de filles, qu