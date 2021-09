Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Le Futurisme et la nécessité de la guerre sur Auvio

Nous sommes le 20 février 1909.

Quelques jours avant sa publication, en italien dans la revue milanaise « Poesia », c'est à Paris, dans le Figaro, qu'est publié le « Manifeste du Futurisme ».

« Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle: la beauté de la vitesse » dit le texte.

A ce mouvement, qui entretiendra des relations ambiguë avec la guerre et le fascisme, Walter Benjamin, le philosophe, historien de l'art et critique allemand, attribuera un rôle prépondérant dans l'esthétisation de la politique.

« Tous les efforts pour esthétiser la politique, dit-il, culminent en seul point. Ce point c'est la guerre.

La guerre, et la guerre seule, permet de fournir un but aux plus grands mouvements de masses. »



Invité : Dimitri Joannidès, historien de l'art.



14 Heures : Cambodgian Rocks!



En 1977, François Ponchaud publie le livre "Cambodge année zéro". Cette année zéro, c'est 1975, celle de la prise de la capitale Phnom Penh par les Khmers Rouges, qui a marqué le début de la dictature communiste extrême qui a voulu faire table rase du passé en détruisant systématiquement toutes les productions culturelles existantes. Trois ans et deux millions et demi de morts plus tard, le Cambodge retrouve doucement la mémoire d'un passé qui a bien failli être aboli. Les disques cachés sont déterrés, réécoutés, rejoués, et toute une scène rock et pop renaît aux oreilles d'un peuple profondément meurtri: les chansons d'amour, les riffs de guitares et le chant khmer échappent à l'oubli.

Invitée : Anne-Sophie de Sutter, historienne et conseillère en musique du monde au Point Culture.



Une séquence réalisée par Roxanne Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire