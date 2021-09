Un Jour dans l'Histoire - Chronique : Cambodgian Rocks! sur Auvio

En 1977, François Ponchaud publie le livre "Cambodge année zéro". Cette année zéro, c'est 1975, celle de la prise de la capitale Phnom Penh par les Khmers Rouges, qui a marqué le début de la dictature communiste extrême qui a voulu faire table rase du passé en détruisant systématiquement toutes les productions culturelles existantes. Trois ans et deux millions et demi de morts plus tard, le Cambodge retrouve doucement la mémoire d'un passé qui a bien failli être aboli. Les disques cachés sont déterrés, réécoutés, rejoués, et toute une scène rock et pop renaît aux oreilles d'un peuple profond