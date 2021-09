Un Jour dans l'Histoire : Le Futurisme et la nécessité de la guerre sur Auvio

Nous sommes le 20 février 1909. Quelques jours avant sa publication, en italien dans la revue milanaise « Poesia », c'est à Paris, dans le Figaro, qu'est publié le « Manifeste du Futurisme ». « Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle: la beauté de la vitesse » dit le texte. A ce mouvement, qui entretiendra des relations ambiguë avec la guerre et le fascisme, Walter Benjamin, le philosophe, historien de l'art et critique allemand, attribuera un rôle prépondérant dans l'esthétisation de la politique. « Tous les efforts pour esthétiser la politique, dit-il, culminent en seul point. Ce point c'est la guerre. La guerre, et la guerre seule, permet de fournir un but aux plus grands mouvements de masses. » Invité : Dimitri Joannidès, historien de l'art.