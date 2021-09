Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Hommage à Julos Beaucarne sur Auvio

Nous sommes le 27 juin 1936 à Écaussinnes, en province du Hainaut.

C'est là que vient au monde celui qui, plus tard, se dira anarchiste jusque dans la moelle de ses os.

Jules Beaucarne, dit Julos, n'aura de cesse, tout au long des cinquante années de son parcours d'artiste, de tenter d'enfoncer les portes qui n'ont pas encore été ouvertes, comme il aimait le répéter.

De ses premiers pas de comédien au début des années soixante, à Bruxelles, à son dernier album studio sorti en 2012, intitulé « Le Balbuzard fluviatile », le poète vibré de la passion des mots, en français et en wallon.

Julos Beaucarne a tiré sa révérence, le 18 septembre dernier, retrouvons son inoubliable, et indestructible, amour des humains au travers des archives de la Sonuma dans une séquence réalisée par Laurence Ayrianoff...



14 heures : Michel-Ange, portrait d'un génie



Peintre, sculpteur, architecte, urbaniste et poète, Michel-Ange compte de nombreux chefs-d'œuvre dont la statue de David, celle de la Pietà, ou encore le plafond de la chapelle Sixtine.

Pour parler de celui qui était aussi surnommé " il Divino ", Johanne Dussez , notre partenaire à la Première Suisse Romande reçoit Jérémie Koering, professeur ordinaire en histoire de l'art des Temps modernes à l'Université de Fribourg.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire