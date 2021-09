Avec Benoist Simmat, le journaliste et scénariste de la BD « L’incroyable histoire du vin » (publiée aux éditions Les Arènes BD), Nicolas Buytaers retrace cette histoire ou comment de la préhistoire à nos jours, nous nous sommes mis à cultiver la vigne et boire ce vin, de l’invention de la bouteille à l’assemblages des premiers cépages gaulois en passant par la création des grands crus et la naissance du rosé !