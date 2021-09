Un Jour dans l'Histoire : La communication politique sur Auvio

Nous sommes en 1956.

A Springfield, dans le Massachusets, où un jeune journaliste vient de créer une agence.

Sur la porte d'entrée de son bureau est affiché « Joseph Napolitan : Political Consultant. »

Autrement dit « Conseil en communication politique ».

Très vite, sa nouvelle activité rencontre le succès et il mène les hommes politiques vers la victoire.

Napolitan devient une sorte de gourou et assure des centaines de campagnes électorales à travers tous les Etats-Unis.

En 1960, il conseille Kennedy qui déjoue les pronostics en étant élu à la Maison blanche.

Comment est née la communication politique, cet art de séduire pour convaincre ?



Invité : Christian Delaporte, historien, professeur à l'Université de Versailles, dirige la revue « Le Temps des médias ».

« La communication politique », la petite bédéthèque des savoirs (Lombard).



14 heures : L'histoire du vin



Votre dernier verre de vin, vous l'avez peut-être bu pour vous détendre après une journée difficile ou entre amis pour faire la fête tout simplement ? Mais derrière ce verre se cache une histoire vieille de 10.000 ans, une histoire longue du néolithique à nos jours. Car l'histoire du vin c'est aussi l'histoire de l'humanité. Mieux encore, on a estimé à 35,5 milliards le nombre de bouteilles de vin consommées en 2017. Cela fait 5 bouteilles en moyenne par terriens, enfants et centenaires compris ! Le vin, c'est une religion pour les uns, un interdit transformé en promesse divine pour les autres. Avec Benoist Simmat, le journaliste et scénariste de la BD « L'incroyable histoire du vin » (publiée aux éditions Les Arènes BD), Nicolas Buytaers retrace cette histoire ou comment de la préhistoire à nos jours, nous nous sommes mis à cultiver la vigne et boire ce vin, de l'invention de la bouteille à l'assemblages des premiers cépages gaulois en passant par la création des grands crus et la naissance du rosé !



Une séquence réalisée par Nicolas Buytaers

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire