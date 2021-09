Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Contes et légendes et parfois un peu plus, De Gaume et d'Ardenne sur Auvio

Nous sommes en 1814, à Bouillon et à Montmédy.

C'est là, de part et d'autre de la frontière, càd en Ardenne belge et en Lorraine gaumaise, qu`une confrérie voit le jour.

Elle se baptise « Errants de nuit », un bien étrange nom pour une association d'environ 300 hommes, plus ou moins recommandables, en réalité, pour la plupart, des contrebandiers.

Mais quel objectif poursuivent donc nos malfrats ?

Il s'agit d'acquérir les ruines de l'abbaye d'Orval et les étangs qui les entourent dans l'espoir de s'emparer d'un trésor fabuleux qui aurait été abandonné par les moines lors de la Révolution française.

« Chacun de nous aura son hôtel en ville et son château dans les champs » promet le chef de la bande...

La suite des événements donnera-t-elle raison à notre gaillard ?

C'est cette histoire, et quelques autres de Gaume et d'Ardenne, que nous allons vous raconter aujourd'hui...



Invité : Marc Pasteger, rédacteur en chef du Soirmag, auteur de « Les plus belles histoires de l'Ardenne et de la Gaume » éditions Racine.





14 heures : Franz Anton Mesmer



« Au cours du XVIIIe siècle, face à l'impuissance des remèdes prescrits aux patients, plusieurs docteurs ont décidé de mettre au point leur propre médecine. C'est le cas de Franz Anton Mesmer qui imagine alors le magnétisme. Si le procédé fait sourire quelques-uns de ces contemporains, d'autres ne jurent que par lui. »



Une séquence réalisée par Cécile Poss

