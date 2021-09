Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : 1421 : un avant-goût de démocratie à Bruxelles sur Auvio

Nous sommes en 1420, à Bruxelles.

Jean IV de Brabant, fils d'Antoine, duc de Brabant et de Limbourg, et de Jeanne de Luxembourg, comtesse de Saint-Pol et de Ligny, voit la confiance que lui portent ses sujets fondre comme neige au soleil.

Que lui reproche-t-on ?

Notamment ses prodigalités excessives.

Qu'à cela ne tienne : Jean choisit l'exil.

Il n'est pas seul, quelques représentants de la haute société, des patriciens, ont choisi de l'accompagner.

Ensemble, ils mettent sur pied une coalition contre Bruxelles.

C'est ainsi que Jean parvient à rassembler une troupe de 1500 cavaliers et chevauchent sur la ville.

Aussitôt les métiers en armes réagissent et décident d'occuper la place du Marché et de se faire livrer les principaux "complices" du duc.

S'ensuit alors, en 1421, une sorte de révolution démocratique avant l'heure où l'on assiste à une sorte de partage du pouvoir, les élites économiques cassant le monopole des patriciens...

Retour sur une page décisive et très chahutée de l'histoire de notre démocratie...



Invité : Roel Jacobs



Conférence : « 1421 : la préhistoire de la démocratie à Bruxelles », jeudi 23/09/2021, à 18:30.

A la Bibliothèque des Riches Claires, rue des Riches Claires 1000 Bruxelles.



14 heures : Les grandes lignes de l'histoire de l'éducation



« En 1964, France Gall chantait Sacré Charlemagne. Mais le roi des Francs est-il réellement l'inventeur de l'école ? Quel a été son rôle dans l'histoire de l'Education ? L'historienne, Elsa Roland, docteure en sciences de l'Education à l'ULB, retrace les grandes lignes de l'histoire de l'éducation »



Une séquence réalisée par Cécile Poss

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire