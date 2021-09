Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : L'affaire François Michel : Le maréchal-ferrant voit apparaitre un fantôme qui lui ordonne d'aller trouver le Louis XIV sur Auvio

Nous sommes au mois de décembre 1696, dans le sud-est de la France.

Pierre Cardin Lebret, intendant de Provence, résidant à Aix, reçoit la visite d'un homme âgé d'environ trente-cinq ans, qui dit se nommer François Michel et exercer le métier de

maréchal-ferrant.

Ce dernier lui fait une étrange confidence :

Un soir, déclare-t-il, un spectre lui est apparu.

Un fantôme porteur d'un message secret ne pouvant être rapporté qu'au roi Louis XIV ou, à défaut, à un de ses ministres.

François Michel demande donc les moyens de se rendre à Versailles.

Après un premier refus et une enquête sur le maréchal-ferrant, Lebret en réfère en haut lieu, et décide d'accéder à sa demande.

Deux mois, plus tard, le messager se met en route, accompagné d'un de ses frères.

Mais voilà que le bruit de cette aventure se répand, non seulement à la Cour, mais à travers tout le pays.

De plus, Salon, que l'on ne dit pas encore de Provence, étant la ville où vécu Nostradamus, on considère François Michel comme un envoyé de l'Au-Delà.

Partout où il passe le peuple lui réserve un accueil des plus chaleureux, on l'engage même à demander à sa majesté des réductions d'impôts !

Arrivé à Versailles, en avril, François Michel se serait, en effet, entretenu avec le roi qui l'aurait qualifié d'homme de bon sens.

Le maréchal-ferrant prendra la route du retour comblé de toutes sortes de présents et, par la suite, se serait remis à son métier sans plus chercher à faire parler de lui.

Que nous dit cette histoire de son époque ?

Quelle est la place du surnaturel dans les milieux populaires et à la cour ?

Quelle est la position de l'Eglise dans de pareils cas ?

La prophétie du spectre a-t-elle un sens politique ?

Nous allons enquêter...



Invité : Lucien Bély, professeur d'histoire moderne à Sorbonne Université, à Paris.

Auteur de « Louis XIV, le fantôme et le maréchal-ferrant » éditions PUF.



14 heures : El Ouafi, un champion oublié



Le 5 aout 1928, aux jeux olympiques d'Amsterdam, ce sont les Finlandais, alors vedettes évidentes de la discipline, qui sont donnés gagnants avant même le coup de sifflet du marathon, épreuve phare de ce grand rassemblement sportif sensé unir les peuples.

C'était sans compter la ténacité, le courage et le talent d'un français, originaire d'Algérie, ouvrier chez Renault. Ce jour-là, El Ouafi Boughéra franchit en premier la ligne d'arrivée.



L'invité de Jean-Marc Panis est Nicolas Debon , auteur du roman Graphique « Marathon » aux éditions Dargaud

