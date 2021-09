Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : La Belgique chantante des années 60' sur Auvio

Hatchepsout et Néfertiti : deux grandes souveraines dʹEgypte

Du maitre carillonneur de Mons à Jacques Brel en passant par les vendeurs de feuilles de chansons sur la batte à liège , sans oublier de danser le Hully Gully . Plongeons nous l'ambiance musicale en Belgique dans les années 60 avec les archives de la Sonuma



14 heures : Hatchepsout et Néfertiti : deux grandes souveraines d'Egypte



Les femmes égyptiennes ont fait l'objet d'un respect assez rare dans le monde antique.

Mais que savons-nous des grandes reines égyptiennes comme Hatchepsout ou Néfertiti ?

Ont-elles été des bâtisseuses ? Hatchepsout est-elle la seule femme pharaon de l'histoire ? Et que dire du buste de Néfertiti ?

Au micro de Johanne Dussez, notre partenaire à la Première à la Radio Suisse, Florence Quentin, égyptologue et autrice du livre " Les grandes souveraines d'Egypte " éditions Perrin.