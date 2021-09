Un Jour dans l'Histoire : Elles tournent 4/4 sur Auvio

A travers le quatrième et dernier épisode , on découvre les portraits de Jackie Buet (Directrice de Festival et Historienne - FR) , Barbara Loden (Actrice et Réalisatrice - USA) , Kathryn Bigelow (Réalisatrice et Productrice - USA) , Béatrice Thiriet (Compositrice - FR) et Helma Sanders-Brahms (Réalisatrice - RFA) L’invitée Jean-Louis Dupont pour cette série en 4 épisodes est Véronique Le Bris, journaliste, auteure de plusieurs ouvrages : - Fashion Cinéma, Véronique Le Bris et Philippe Azoury, Éd.Cahiers du Cinéma / 2014 - 50 femmes de cinéma, Véronique Le Bris, Éd. Marest / 2018 - 100 grands films de réalisatrices, Véronique Le Bris, Éd. Grün / 2021