Un Jour dans l'Histoire : Elles tournent 3/4 sur Auvio

A travers le troisième épisode , on découvre les portraits de Michèle Rosier (Styliste et Réalisatrice - FR) , Lotte Reiniger (Réalisatrice d'animation - RFA) , Aziza Amir (Actrice, Productrice et Réalisatrice - Egypte) , Asmahan (Chanteuse, "Espionne" et Actrice - Egypte), Edith Head (Costumière - USA) , Sherry Lansing (Actrice et Productrice - USA) et Ida Lupino (Actrice et Réalisatrice - USA) L’invitée Jean-Louis Dupont pour cette série en 4 épisodes est Véronique Le Bris, journaliste, auteure de plusieurs ouvrages : - Fashion Cinéma, Véronique Le Bris et Philippe Azoury, Éd.Cahiers du Cinéma / 2014 - 50 femmes de cinéma, Véronique Le Bris, Éd. Marest / 2018 - 100 grands films de réalisatrices, Véronique Le Bris, Éd. Grün / 2021