Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : De l'organisation des loisirs ouvriers à la culture pour tous sur Auvio

Nous sommes le 1er avril 1919, en Hainaut.

Ce jour-là, la Députation permanente du Conseil provincial décide de nommer une commission chargée d'étudier la question des loisirs ouvriers et cela, alors que le projet de la loi dites des « huit heures » (huit heures de travail, huit heures de loisirs, huit heures de repos) est déposé à la Chambre.

Une loi qui sera promulguée le 14 juin 1921.

L'extension du droit de vote et une conscience sociale en pleine mutation, dans cet Après-Guerre, font de la culture un enjeu de progrès pour l'ensemble de la société.

Alphonse Parent, Paul Pastur, Jules Destrée, Joseph Wauters et beaucoup d'autres vont se faire les porte-paroles de la lutte pour l'émancipation des masses laborieuses par l'art dans ses formes les plus diverses.

L'art et la beauté qui toucheraient toutes les activités humaines, même celles qui semblent les plus triviales.

Dans son discours-programme, à la séance d'installation de la Commission, le 4 mai 1919, Paul Pastur, député permanent, dira :

« Nous sommes au temps du renouveau, c'est l'époque où l'on sème.

Les hommes auxquels incombe la responsabilité d'organiser et de diriger l'évolution, doivent se rendre un compte exact de la situation et abandonner la routine d'autrefois, pour préparer le monde qui doit sortir le meilleur, et ne plus s'obstiner dans les conceptions arriérées, incompatibles avec la forme que la production revêtira demain (...).

Aussi généreux qu'il soit, le programme envisagé ne fait pas l'économie d'un franc paternalisme qui n'évacue pas les idées reçues concernant des ouvriers qui ne sauraient quoi faire de leur temps libre, ou qui l'utilisent mal.

Que reste-t-il de ces vœux d'éducation populaire ?

Se sont-ils transformés en politiques culturelles ?

Invités : Michel Host et Roland de Bodt, auteurs, avec Béatrice Agosti, Raoul Piérard et Daisy Vansteene, de :

« 100 ans d'épopée culturelle en Province de Hainaut » aux éditions Cerisier. Coll. Place publique.



14 heures : Elles tournent 3/4



On dit souvent qu'un cinéma spécifiquement féminin n'existe pas. Il y aurait « du cinéma » fait par des réalisateurs et des réalisatrices ! Mais ce serait trop simple et même simpliste de s'en tenir à cette affirmation ! C'est donc, indirectement, cette fausse évidence que nous allons essayer de déconstruire tout en rendant leur juste place à certaines personnalités féminines essentielles pour l'histoire du cinéma et trop souvent méconnues, voire moquées ou ignorées.

Avec le recul, ce voyage dans le temps et dans le cinéma au féminin devrait nous permettre de réévaluer globalement l'apport primordial de la gent féminine à l'histoire du cinématographe.



A travers le troisième épisode , on découvre les portraits de Michèle Rosier (Styliste et Réalisatrice - FR) , Lotte Reiniger (Réalisatrice d'animation - RFA) , Aziza Amir (Actrice, Productrice et Réalisatrice - Egypte) , Asmahan (Chanteuse, "Espionne" et Actrice - Egypte), Edith Head (Costumière - USA) , Sherry Lansing (Actrice et Productrice - USA) et Ida Lupino (Actrice et Réalisatrice - USA)



L'invitée Jean-Louis Dupont pour cette série en 4 épisodes est Véronique Le Bris, journaliste, auteure de plusieurs ouvrages :

- Fashion Cinéma, Véronique Le Bris et Philippe Azoury, Éd.Cahiers du Cinéma / 2014

- 50 femmes de cinéma, Véronique Le Bris, Éd. Marest / 2018

- 100 grands films de réalisatrices, Véronique Le Bris, Éd. Grün / 2021

