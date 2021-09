Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : La guerre de l'opium et l'ouverture de la Chine sur Auvio

Nous sommes en avril 1839.

Lin Zexu, commissaire impérial extraordinaire de Chine, écrit à la reine Victoria :

« (...) Les lois interdisant la consommation de l'opium sont maintenant si sévères en Chine que si vous continuez à le fabriquer, vous découvrirez que personne ne l'achètera et qu'aucune fortune ne se fera par l'opium. (...)

Tout l'opium qui est découvert en Chine est jeté dans l'huile bouillante et détruit.

Tout bateau étranger qui, à l'avenir, viendra avec de l'opium à son bord, sera mis à feu, et tous les autres biens qu'il transportera seront inévitablement brûlés en même temps.

Alors, non seulement vous ne parviendrez pas à tirer quelque profit de nous, mais vous vous ruinerez dans l'affaire.

Ayant voulu nuire à autrui, vous serez la première à en souffrir.

Notre Cour Céleste n'aurait pas gagné l'allégeance d'innombrables pays si elle n'exerçait un pouvoir surhumain.

Ne dites pas que vous n'avez pas été avertie à temps.

À la réception de cette lettre, Votre Majesté sera assez bonne pour me faire savoir immédiatement les mesures qui auront été prises (...). »

La réaction des Britanniques sera à la hauteur des propos sans concessions de Lin Zexu : la guerre de l'opium peut commencer.



Invité : Vincent Genin, docteur en histoire, chercheur à la KUL et à l'Ecole pratique des Hautes études de Paris.



14 heures : Elles tournent 2/4



On dit souvent qu'un cinéma spécifiquement féminin n'existe pas. Il y aurait « du cinéma » fait par des réalisateurs et des réalisatrices ! Mais ce serait trop simple et même simpliste de s'en tenir à cette affirmation ! C'est donc, indirectement, cette fausse évidence que nous allons essayer de déconstruire tout en rendant leur juste place à certaines personnalités féminines essentielles pour l'histoire du cinéma et trop souvent méconnues, voire moquées ou ignorées.

Avec le recul, ce voyage dans le temps et dans le cinéma au féminin devrait nous permettre de réévaluer globalement l'apport primordial de la gent féminine à l'histoire du cinématographe.



A travers le deuxième épisode , on découvre les portraits de Germaine Dulac (Réalisatrice et Théoricienne - FR) , Musidora (Actrice et Réalisatrice) ,

Marlène Dietrich (Actrice, Résistante et Chanteuse) et Josépine Baker ((Actrice, Résistante et Chanteuse)



L'invitée Jean-Louis Dupont pour cette série en 4 épisodes est Véronique Le Bris, journaliste, auteure de plusieurs ouvrages :

