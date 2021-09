Un Jour dans l'Histoire - Chronique : Elles tournent 2/4 sur Auvio

A travers le deuxième épisode , on découvre les portraits de Germaine Dulac (Réalisatrice et Théoricienne - FR) , Musidora (Actrice et Réalisatrice) ,

Marlène Dietrich (Actrice, Résistante et Chanteuse) et Josépine Baker ((Actrice, Résistante et Chanteuse)



L’invitée Jean-Louis Dupont pour cette série en 4 épisodes est Véronique Le Bris, journaliste, auteure de plusieurs ouvrages :

- Fashion Cinéma, Véronique Le Bris et Philippe Azoury, Éd.Cahiers du Cinéma / 2014

- 50 femmes de cinéma, Véronique Le Bris, Éd. Marest / 2018

- 100 grands films de réalisatrices, Véronique Le Bri