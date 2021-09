A travers le premier épisode , on découvre les portraits d’Alice Guy (Réalisatrice - FR) , Joan Crawford (Actrice et Femme d'affaires - USA) , Hedy Lamarr (Actrice et Scientifique - USA) Agnès B (Styliste, Productrice et Réalisatrice - FR) et Jalalalitha Jayaram (Réalisatrice et Femme Politique - Inde) L’invitée Jean-Louis Dupont pour cette série en 4 épisodes est Véronique Le Bris, journaliste, auteure de plusieurs ouvrages.