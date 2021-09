Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : L'invention et l'invasion du Burger sur Auvio

Nous sommes à San Francisco, un soir de juillet 1894.

Il est 21h00 et, comme chaque jour, on peut voir les « lunchs wagons » s'aligner le long des trottoirs de la Market street, une des artères principales de la ville.

Ils y resteront jusqu'au beau milieu de la nuit : les fêtards auront faim lorsque les restaurants auront fermer leurs portes.

Au fur et à mesure que la pénombre s'installe, des parfums d'oignons envahissent l'atmosphère et appellent les travailleurs du soir : conducteurs de fiacre, messagers, policiers, acteurs courant le cachet...

Au choix : sandwich au jambon ou sandwich au jambon et œufs...

Ou alors, la nouvelle spécialité qui fait fureur : le hamburger sandwiche.

Sa préparation est déjà un spectacle, le cuisinier, impeccablement vêtu, s'empare d'environ 150 g de viande hachée rangée sur une large étagère devant lui.

Il l'aplatit à l'aide du plat d'un large couteau et, en quatre coups précis, lui donne la forme d'un parallélépipède rectangle dont il arrondit les coins.

Avec le côté opposé à la lame, il ondule la surface du steak pour lui donner l'aspect d'une semelle de chaussure.

Il parsème le tout d'oignons hachés avant d'envoyer la pièce de viande dans la poêle qu'il fait chauffer sur un des trois becs de la cuisinière à pétrole.

Quand il est très habile, le cuisinier peut faire sauter deux steaks à la fois, une poêle dans chaque main : l'assemblée est impressionnée.

Il se tourne alors vers l'étagère du fond, saisit un pain et en coupe deux fines tranches qu'il ajuste à la taille du steak.

Le tour est joué, le hamburger sandwich est prêt.

Plus d'un siècle plus tard, le burger est devenu le mets le plus populaire au monde avec la pizza.

Les Américains, qui en sont les plus gros consommateurs, en mangent, en moyenne, un tous les deux à trois jours, à savoir 50 milliards par an.

Le reste du monde, ou à peu près, a succombé à ce qui est devenu le symbole de ce que l'on appelle la junk food ou malbouffe.

Pourquoi ce succès, malgré les critiques incessantes ?

Qui a inventé le hamburger ?

Comment s'est-il retrouvé au menu de la planète ?



Invité : Pierre Leclercq, membre du Centre de Gastronomie Historique, animateur de la chaîne YouTube « L'histoire à pleines dents ».

Conférence, jeudi 16 septembre, à 18h30, à la Bibliothèque des Riches Claires, Bruxelles.

« L'histoire du burger et le mythe de Hambourg ».



14 heures : Elles tournent 1/4



On dit souvent qu'un cinéma spécifiquement féminin n'existe pas. Il y aurait « du cinéma » fait par des réalisateurs et des réalisatrices ! Mais ce serait trop simple et même simpliste de s'en tenir à cette affirmation ! C'est donc, indirectement, cette fausse évidence que nous allons essayer de déconstruire tout en rendant leur juste place à certaines personnalités féminines essentielles pour l'histoire du cinéma et trop souvent méconnues, voire moquées ou ignorées.

Avec le recul, ce voyage dans le temps et dans le cinéma au féminin devrait nous permettre de réévaluer globalement l'apport primordial de la gent féminine à l'histoire du cinématographe.



A travers le premier épisode , on découvre les portraits d'Alice Guy (Réalisatrice - FR) , Joan Crawford (Actrice et Femme d'affaires - USA) , Hedy Lamarr (Actrice et Scientifique - USA)

Agnès B (Styliste, Productrice et Réalisatrice - FR) et Jalalalitha Jayaram (Réalisatrice et Femme Politique - Inde)



L'invitée Jean-Louis Dupont pour cette série en 4 épisodes est Véronique Le Bris, journaliste, auteure de plusieurs ouvrages :

- Fashion Cinéma, Véronique Le Bris et Philippe Azoury, Éd.Cahiers du Cinéma / 2014

- 50 femmes de cinéma, Véronique Le Bris, Éd. Marest / 2018

- 100 grands films de réalisatrices, Véronique Le Bris, Éd. Grün / 2021

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire