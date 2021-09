Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du cinéma français sur Auvio

L'acteur Jean-Paul Belmondo, s'est éteint à l'âge de 88 ans, ce lundi 6 septembre .

Un acteur sachant tout faire, sans se prendre trop au sérieux, des films d'action aux plus belles heures du cinéma d'auteur.

On lui rend hommage ce vendredi à travers des archives de la Sonuma des années 60 !



14 heures : L'histoire de Séoul

Située à l'extrême nord-ouest de la Corée du Sud, Séoul est une capitale gigantesque où tradition et modernité se côtoient.

Pour parler de ce centre politique, économique et culturel, Johanne Dussez reçoit Valerie Gelezeau, géographe spécialiste de la Corée, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et membre du Centre de recherche sur la Corée, au sein du laboratoire Chine, Corée, Japon qu'elle dirige depuis janvier 2019.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire