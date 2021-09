Un Jour dans l'Histoire : Radio Bruxelles, radio collabo sur Auvio

Nous sommes le 6 décembre 1943, à Bruxelles.

Gabriel Figeys, directeur des émissions francophones à Radio Bruxelles, radio collaborationniste émettant depuis les bâtiments de l'INR (l'Institut national de radiodiffusion) reçoit une lettre que lui adresse un auditeur anonyme.

Il lit :

« oh sois tranquille, tu ne seras pas le seul à expier et il y a un beau nettoyage à faire à « Ratio Prussel », ironise son correspondant.

Au fur et à mesure de l'occupation, ce genre de lettres va s'accumuler sur les bureaux des responsables de la radio de propagande.

La fin du conflit sonnera l'heure des règlement de compte.

Pour conserver leur travail, les collaborateurs de Radio Bruxelles devront passer devant des commissions d'épuration.

Chroniqueurs, acteurs, chanteurs, musiciens, dactylos, secrétaires et autres fonctionnaires deviendront le symbole d'une justice parfois ambigüe.

Invitée : Céline Rase « Interférences - Radios, collaborations et répressions en Belgique » aux éditions Presses Universitaires de Namur.



14 Heures : 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé



Le mardi 11 septembre 2001, dix-neuf pirates de l'air du réseau Al-Quaïda s'emparent de quatre avions de ligne. Deux avions sont projetés sur les tours jumelles, symboles de la puissance financière américaine, le troisième termine sa course sur le Pentagone, siège du département de la Défense. Le bilan de ces quatre attentats-suicides est de 2 977 morts et 6 291 blessés.

Invités : Héloise Chochois et Baptiste Bouthier « 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé » aux éditions Dargaud/TOPO

Une séquence réalisée par Jean-Marc Panis

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire